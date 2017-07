Un proiectil folosit in cadrul exercitiului militar Saber Guardian 17 de la Cincu a aterizat in gradina unui localnic din Merghindeal

Surse locale au declarat, vineri, pentru News.ro, ca un proiectil folosit in cadrul exercitiului Saber Guardian 17 care are loc in Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" (CNII) din Cincu (judetul Brasov) a aterizart in gradina unui localnic din Merghindeal (judetul Sibiu)."Este o gradina, departe de populatie, nu s-au inregistrat probleme deosebite, dar evenimentul este cercetat de catre Ministerul Apararii Nationale, avand in vedere ca munitia a parasit perimetrul protejat al poligonului", au precizat sursele citate.Localitatile Cincu, din judetul Brasov, si Merghindeal, din judetul Sibi,u sunt invecinate, legatura dintre ele fiind asigurata prin drumul judetean 105.Deocamdata, MApN nu a transmis informatii cu privire la incident.Sambata, la poligonul din judetul Cincu, este programata "Ziua Distinsilor Vizitatori" ai exercitiului intrunit cu trageri de lupta "Getica Saber 17" din marja Saber Guardian 2017 (SG17).Aproximativ 5.000 de militari din sase tari, 650 de mijloace de lupta si 30 de aparate de zbor vor prezenta o demonstratie dinamica a unui exercitiu de tragere intrunit, care va include focuri de aviatie si artilerie, desfasurate in sprijinul unitatilor blindate terestre care apara zona impotriva unei amenintari.Principalele structuri participante la exercitiu provin din Fortele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR), respectiv Divizia 1 Cavalerie/Artilerie si Brigada 3 Blindate din cadrul Diviziei 4 Infanterie, si din Fortele Terestre Romane, respectiv Comandamentul Diviziei 2 Infanterie "Getica", Brigada 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza" si Brigada 282 Infanterie Mecanizata "Unirea Principatelor".La finalul activitatii, va avea loc ceremonia de activare a comandamentului Brigazii Multinationale Sud-Est (MN BDE-SE), care se afla in coordonarea Comandamentului Multinational de Divizie (MND-SE HQ) si reprezinta una dintre masurile luate in urma Summit-ului NATO de la Varsovia pentru intarirea prezentei aliate inaintate pe segmentul sudic al flancului estic al Aliantei.Saber Guardian 17 este cel mai mare exercitiu desfasurat in regiunea noastra, in perioada 11-20 iulie, la care participa 25.000 de militari, din 22 de tari aliate si partenere.Exercitiul este condus de USAREUR si se desfasoara pe teritoriile nationale ale Bulgariei, Romaniei si Ungariei.Pe teritoriul Romaniei, exercitiul are loc in peste 20 de poligoane si raioane de dislocare, inclusiv Marea Neagra.