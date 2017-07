Victime ale nazismului din Romania, eligibile sa primeasca despagubiri din partea Germaniei

Organizatia "Conferinta asupra pretentiilor materiale ale evreilor impotriva Germaniei" ("Conference on Jewish Material Claims Against Germany" sau "Claims Conference"), cu sediul la New York, a informat ca evreii care au supravietuit pogromului de la Iași din 1941 si mai apoi "trenurilor mortii", in care multi au murit prin asfixiere si deshidratare, pot primi de acum plati lunare.Potrivit acordului convenit cu Berlinul la inceputul acestei luni, supravietuitorii vor primi cate 336 de euro pe luna. Aproximativ 15.000 de evrei din Iasi au pierit, conform datelor, in timpul pogromului si in trenurile mortii."Acesti supravietuitori au indurat suferinte inimaginabile", a afirmat negociatorul organizatiei Claims Conference, Stuart Eizenstat, intr-un comunicat. "Pentru cei care mai sunt printre noi, am obtinut o mica doza de justitie", a mai declarat el.Frances Flescher, supravietuitoare a pogromului din Iasi, spune ca, mai mult decat banii, intelegerea reprezinta recunoasterea suferintei prin care ea si altii au trecut."Evreii din Romania, am trecut prin iad si nu au recunoscut acest lucru", a spus Flescher, 82 de ani, care locuieste in prezent la New York. "Nu stiu despre fiecare loc, dar stiu in Iasi prin ce-am trecut", a mai spus Frances Flescher, conform unui comunicat furnizat de Claims Conference.