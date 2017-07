Guvernul va organiza programe de internship Maramures si Covasna

Guvernul in colaborare cu Institutia Prefectului Judetul Maramures si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Covasna vor organiza in premiera, in anul 2017, programe de internship in afara capitalei, pe modelul Programului InternshipGovRo, se arata intr-un comunicat al Executivului.Formularul de inscriere la programele de internship organizate de Guvernul Romaniei in colaborare cu Institutia Prefectului Judetul Maramures si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Covasna este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/alte-oportunitati/ si va putea fi completat pana la data de 20 iulie 2017, ora 23:59.Programele de internship organizate in Maramures si Covasna fac parte din angajamentele cuprinse in Programul de guvernare 2017-2020, prin punctul 6 si punctul 15 ale capitolului Politici in domeniul educatiei din Programul de Guvernare 2017-2020, "dezvoltarea stagiilor de practica de specialitate/internship" ca masura pentru crearea de cetateni activi pe piata muncii, si "valorificarea potentialului absolventilor de invatamant superior si cercetatorilor din diaspora". De asemenea, Guvernul Romaniei va sprijini prin Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Tineretului si Sportului procesul de reglementare a organizarii si desfasurarii programelor de internship in Romania.Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei a debutat in anul 2013 cu 25 de interni care au parcurs acest Program la nivelul structurilor din Palatul Victoria. In anii urmatori, Programul a fost extins succesiv la nivelul ministerelor si institutiilor subordinate, astfel incat, aflat in pragul celei de-a cincea editii, in randul absolventilor Programului InternshipGovRo se numara 684 de tineri.