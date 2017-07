Premierul Tudose a numit in fruntea Agentiei Functionarilor Publici un fost informator al Securitatii, apropiat de Darius Valcov

Potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, Tudose l-a eliberat din functia de presedinte al ANFP pe Bitea, numit in primavara de Sorin Grindeanu, si l-a inlocuit cu Leonid Moisiu.Moisiu a fost prefect al judetului Olt intre 2009 si 2012, numit in functie, potrivit presei locale, la propunerea lui Darius Valcov, in timpul guvernarii PDL. Ulterior, el a fost director executiv al Primariei Slatina, angajat de primarul Valcov.Potrivit CNSAS, Moisiu are dosar de Securitate, fiind recrutat, pe vremea cand era militar in termen, sub numele conspirativ "Stefanescu". El a supravegheat studenti romani si straini la ASE, potrivit dosarului sau, semnand un angajament sub numele "Sergiu". A fost abandonat din retea la finalul anului 1986.CNSAS a decis insa ca lui Moisiu nu i se poate atribui calitatea de lucrator/colaborator al Securitatii, avand in vedere tipul de informatii pe care le-a furnizat fostei structuri.