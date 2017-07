Tanarul galatean fara permis care a accidentat mortal doi copii anul trecut, condamnat la 5 ani de inchisoare

Decizia instantei nu este definitiva. Magistratii Judecatoriei Galati l-au condamnat la cinci ani de inchisoare pe Ivanciu Corcioveiu, tanarul fara permis din judetul Galati, care in 6 septembrie 2016 a accidentat mortal cu masina doi copii si apoi a parasit locul faptei.Pedeapsa a fost aplicata de judecatori pentru ucidere din culpa, parasirea locului accidentului si conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere."Contopeste cele trei pedepse, urmand ca inculpatului Corcioveiu Ivanciu sa i se aplice pedeapsa cea mai grea, de 4 (patru) ani inchisoare, la care se va adauga sporul de o treime din cealalta pedeapsa (1/3 din 3 (trei) ani inchisoare), in final inculpatului urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 5 (cinci) ani inchisoare", se arata in solutia pe scurt, postata pe site-ul Judecatoriei Galati.In acest dosar este prevazuta si plata de catre Biroul Asiguratorilor Auto din Romania a unor daune morale de peste un milion de euro catre rudele copiilor.In 6 septembrie 2016, Ivanciu Corcioveiu, in varsta de 23 de ani, a accidentat mortal cu masina doi copii, pe un drum din localitatea galateana Foltesti, si apoi a fugit in Italia unde a fost prins pe 15 septembrie.