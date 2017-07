Premierul, despre achizitia de ambulante: Inteleg ca erau pe cand nu s-au zarit, azi le vedem si nu sunt/ Ministrul sanatatii l-a asigurat ca a depus documentatia necesara la SGG

Premierul Mihai Tudose l-a ironizat joi pe ministrul sanatatii, Florian Bodog, in privinta achizitiei de ambulante. "Cu ambulantele inteleg ca erau pe cand nu s-au zarit, azi le vedem si nu sunt", a spus premierul, la inceputul sedintei de Guvern, dupa ce Bodog l-a anuntat ca in privinta ambulantelor pentru SMURD si serviciile mobile de ambulante, a depus "toata documentatia la Secretariatul General al Guvernului"."Am inaintat Secretariatului General inclusiv observatiile facute de comisia de specialitate, care a analizat caietele de sarcini", a spus Bodog.Florian Bodog a spus acelasi lucru si pe 30 iunie, la Antena 3. "Am transmis protocolul semnat conform programarii facute de catre Guvern la momentul respectiv, de catre Secretariatul General al Guvernului, si am transmis toate documentele de la Ministerul Sanatatii, din punctul nostru de vedere consideram ca lucrurile sunt in regula", declara ministrul sanatatii pe 30 iunie. Atunci a mai spus ca documentele necesare au fost semnate de ministrul de Interne Carmen Dan si secretarul de stat in MAI Raed Arafat.Ministerul Finantelor Publice va aloca, la rectificarea bugetara din vara, 50 - 60 milioane lei pentru achizitia de ambulante, declara la inceputul lunii iuni fostul ministru al Finantelor, Viorel Stefan. "Cu siguranta vom gasi o solutie de finantare la rectificarea din vara. Efortul bugetar in evaluarea mea este unul sustenabil, intre 50- 60 milioane lei. Cu aceasta suma s-ar rezolva problema achizitiilor pentru anul acesta", a spus Stefan.