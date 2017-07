Ministrul sanatatii sustine ca a facut simulari pentru pornirea productiei de vaccinuri la Institutul Cantacuzino

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca are estimari de cheltuieli si a facut simulari pe vaccinuri pentru pornirea activitatii la Institutul Cantacuzino."Am facut o evaluare a situatiei prezente si s-a facut o estimare a cheltuielilor necesare pentru a porni productia. S-a facut o simulare pe vaccin gripal si pe BCC si o simulare pe mai multe tipuri de vaccinuri", a spus Bodog la solicitarea premierului de a prezenta situatia de la Cantacuzino.Bodog a mai spus ca este necesara separarea activitatilor de laboratoare, de cercetare si de productie. Toate acestea vor avea loc "sub acelasi acoperis, al Institutului Cantacuzino, insa sa aiba trei linii directe de actiune", precizat ministrul.Acesta a mai spus ca are "necesar de spatiu si necesar financiar". "Spatiile le avem. Exista doua terenuri, unul situat in Baneasa...", a mai spus Bodog. Nu a spus unde se afla si al doilea teren, deoarece a fost intrerupt de catre premier.In urma cu o saptamana, premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului Sanatatii o solutie pentru ca Institutul Cantacuzino sa redevina functional. "Propunerea pe baza careia sa avem si noi in tara asta o fabrica de vaccinuri ale noastre (...) daca se poate", a adaugat premierul.