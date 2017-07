Premierul il ironizeaza pe ministrul Daea: Dupa ce a terminat tot ce se putea cu oaia, a ajuns la ambalaj

Premierul Mihai Tudose l-a ironizat pe ministrul agriculturii, Petre Daea, chiar in cadrul sedintei de Guvern de joi. "Pe ordinea de zi avem un punct al domnului ministru Daea, care dupa ce a terminat tot ce se putea cu oaia, a ajuns la ambalaj. Este un ajutor de minimis pentru lana", a afirmat Mihai Tudose. Petre Daea a dorit sa spuna ceva pe aceasta tema, insa premierul nu l-a lasat. "Nu, nu mai luati cuvantul, lasati, dar inchidem cu oaia", a spus premierul."Inteleg ca, daca am terminat si cu lana, e gata. Lasati ca intelegem ce intelege oaia, dar daca am ajuns si la ambalaj lucrurile sunt in regula. Valorificarea superioara a oii, da?", adaugat Mihai Tudose.Pe ordinea de zi a sedinteu Guvernului se afla proiectul de hotarare pntru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii", beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, precum si modalitatile de verificare si control.