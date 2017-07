Klaus Iohannis, despre alocarea a 2% pentru Aparare: Toti au promis ca vor face tot e necesar pentru a demara achizitiile, astept sa se intample

"Este o chestiune pe care am discutat-o si cu guvernul dinainte, si cu guvernul actual. Toti au promis ca vor face tot ce e necesar pentru a demaratin timp utili achizitiile. Astept sa se intample", a comentat seful statului, la intrebarile ziaristilor, in timp ce vizita baza aeriana Mihail Kogalniceanu.Iohannis a precizat ca, la aceasta baza, a avut ocazia sa vada o unitate de rachete Patriot instalata aici.Presedintele a precizat, tot la intrebarile ziaristilor legate de posibilitatea cumpararii sistemului de racheta defensiv Patriot, de catre Romania, ca "noi am lansat o solicitare principiala catre partea americana", in urma careia a fost publicata pe site-ul Departamentului american de Stat acordul pentru o posibila vanzarea catre tara noastra in valoare de 3.9 miliarde de dolari.Aceasta nota urmeaza sa parcurga pasii urmatori de aprobare, "dupa care vor incepe negocierile", a aratat Klaus Iohannis."Cand vom avea un rezultat clar il vom da publicitatii", a adaugat acesta.