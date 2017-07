FOTO Sibiu: Expozitie de tehnica militara romana si americana in cadrul exercitiului Saber Guardian 2017

Fortele Romane au expus in trei transportoare blindate de tipul Mowag Piranha IIIC, dar si mai multe tunuri antitanc si antiaeriene. Totodata au fost expuse si arme de infanterie si arme antitanc. La expozitie au fost prezentate si vehicule de tipul ATV, snowmobile si un ARO de comunicatii.Armata SUA, in trecere prin Romania cu diverse elemente tehnice cu ocazia exercitiului Saber Guardian, a expus transportoare blindate Stryker, blindate Humvee, utilaje tehnice si un blindat special - Bufalo - proiectat pentru lupta cu minele si dispozitivele exploziile improvizate.Pe langa expozitia de tehnica mare, cele doua armate au avut in fata primariei Arad si standuri un care au prezentat diverse tipuri de arme, de la pusti de asalt, la lansatoare de grenade si mitraliere montate pe blindate.Soldatii americani si romani s-au pozat si au stat de vorba cu aradenii adunati in parcarea de la Sala Polivalenta despre echipamentele prezentate, au facut demonstratii si au dat detaliu despre exercitiile NATO si SUA in Romania.