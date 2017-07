Actele normative aflate pe ordinea de zi a sedintei Guvernului

PROIECTE DE LEGI



PROIECTE DE ORDONANTE



PROIECTE DE HOTARARI



MEMORANDUMURI



NOTE



INFORMARI



PUNCTE DE VEDERE



Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei Guvernului de joi un proiect de lege, doua proiecte de ordonante si noua proiecte de hotarari. Vezi in text care sunt acestea.PROIECT DE LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului romanPROIECT DE ORDONANTA pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatuluiPROIECT DE ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particularPROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei MunciiPROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii", beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, precum si modalitatile de verificare si controlPROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A aflata sub autoritatea Ministerului TransporturilorPROIECT DE HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni (Magistrala 6.1 Mai-Otopeni)PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexei nr.22 la Hotararea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul BotosaniPROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul TeleormanPROIECT DE HOTARARE privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in domeniul public al comunei Zamostea, judetul SuceavaPROIECT DE HOTARARE privind trecerea unei parti dintr-un imobil, aflat in administrarea Societatii Romane de Televiziune din domeniul public al statului, in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificariiPROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Natiunile Unite si Guvernul Romaniei PD/C/0094/17,semnat la New York, la 24 aprilie 2017 si la Bucuresti, la 27 aprilie 2017MEMORANDUM cu tema: Demararea negocierilor cu Fondul European de Investitii in vederea semnarii Acordului de Finantare pentru implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finantat din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020MEMORANDUM cu tema: Desfasurarea lucrarilor celei de-a II-a sesiuni a Comitetului mixt guvernamental romano-egiptean de cooperare economicaMEMORANDUM cu tema: Incadrarea sprijinului financiar acordat de OSIM in vederea brevetarii inventiilor romanesti in strainatate in politicile economico-financiare ale statului romanNOTA privind ceremonia de deschidere a celei de-a cincea editie a Programului official de internship al Guvernului RomanieiINFORMARE privind stadiul elaborarii Master-Planului investitiilor in turismINFORMARE referitoare la elaborarea ordonantelor in temeiul Legii nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonantePUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind completarea art. 281 alineatul 1 litera f din Legea nr. 135 din 15 iulie 2010 privind Codul de procedura penala, initiata de domnul senator PMP Badulescu Dorin-Valeriu impreuna cu un grup de parlamentari PMPPUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind dezvoltarea finantarilor participative (crowdfunding), provenit dintr-o propunere legislativa initiata de doamna deputat PSD Aurelia Cristea si domnul deputat PSD Marian Neacsu impreuna cu un grup de deputati PSD, PNL, ALDE, UDMR si neafiliatiPUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea art. 25 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, initiata de domnul deputat PSD Tudor CiuhodaruPUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 41 si art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, initiata de domnul deputat PMP Coliu Doru-Petrisor impreuna cu un grup de parlamentari PMP, PSD, PNL, USR, UDMR si ALDEPUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, initiata de domnul deputat PSD Tudor CiuhodaruPUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea alineatului (4) a articolului 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, initiata de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoara impreuna cu un grup de parlamentari PNL