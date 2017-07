Astronomii au descoperit o stea care are probabil cea mai mica dimensiune posibila pentru un astfel de corp ceresc

Steaua, aflata la sase sute de ani lumina distanta, a fost descoperita de o echipa de astronomi de la Universitatea din Cambridge.Numita EBLM J0555-57Ab, aceasta face parte dintr-un sistem binar si a fost identificata cand a trecut prin fata perechii sale mult mai mari, o metoda care este de obicei folosita pentru a descoperi planete, nu stele.Astrul are probabil cea mai mica dimensiune pe care o poate avea o stea, avand exact masa necesara pentru a permite fuziunea nucleelor de hidrogen in heliu."Daca aceasta stea ar fi avut o masa fie si putin mai mica, reactia de fuziune a hidrogenului in miezul sau nu ar fi putut fi sustinuta, iar steaua s-ar fi transformat intr-o pitica bruna", a declarat Alexander Boetticher, principalul autor al studiului si masterand la laboratorul Cavendish si la Institutul de astronomie din Cambridge.