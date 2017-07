Concursul pentru functiile de directori din scoli incepe luni, cu proba scrisa

Accesul candidatilor in sali se va face intre orele 8,00 si 8,30 iar proba va incepe de la ora 9,00 si va dura maximum 90 de minute.Testul grila va contine itemi prin care se evalueaza in proportie de 50% cunostintele privind legislatia specifica domeniului invatamant preuniversitar si in proportie de 50% cunostinte privind managementul educational.Candidatilor, responsabililor de sala si profesorilor asistenti li se interzice accesul in sala cu genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, notite sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta.Candidatii care nu sunt prezenti in sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.Intre 19 si 31 iulie sunt programate proba de evaluare a curriculumului vitae si interviul.