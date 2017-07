Metrorex anunta ca in perioada 19 iulie - 29 august vor avea loc lucrari de modernizare la 11 statii de metrou

Potrivit Metrorex, pana la acest moment au fost finalizate lucrarile de modernizare la 42 de puncte de acces din 20 de statii.Incepand din 19 iulie si pana in 29 august, vor fi modernizate instalatiile de control acces din urmatoarele statii:- 19 iulie- 25 iulie, Accesul dinspre Splaiul Independentei si Bulevardul Unirii si Accesul dinspre Parcul Unirii (lift), 26 iulie - 1 august, Accesul dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei, Accesul dinspre Splaiul Unirii;- 19 iulie -25 august, Accesul dinspre Soseaua Giurgiului si Soseaua Otenitei, 26 iulie - 1 august, Accesul dinspre Calea Serban Voda si Soseaua Viilor;- 19 - 25 iulie, Accesul dinspre Bulevardul Iuliu Maniu (spre autostrada A1), 26. iulie - 1 august, Accesul dinspre Bulevardul Iuliu Maniu si Strada Valea Cascadelor;- 2 - 8 august, Accesul dinspre Soseaua Mihai Bravu si Soseaua Colentina si Accesul dinspre Soseaua Mihai Bravu si Calea Mosilor, 9 - 16 august, Accesul dinspre Soseaua Stefan cel Mare si Soseaua Colentina si Accesul dinspre Soseaua Stefan cel Mare si Calea Mosilor;- 5-8 august, Accesul dinspre Bulevardul Lascar Catargiu si Bulevardul Iancu de Hunedoara, Accesul dinspre Bulevardul Lascar Catargiu si Calea Victoriei;- 2-8 august, Accesul dinspre Soseaua Berceni si Strada Nitu Vasile; 9 - 16 august - Accesul dinspre Soseaua Berceni si Soseaua Oltenitei;- 2 - 8 august, Accesul dinspre Bulevardul Ion C. Bratianu si Bulevardul Corneliu Coposu si Accesul dinspre Magazinul Unirea; 19-16 august, Accesul dinspre Strada Halelor si Bulevardul Ion C. Bratianu si Accesul dinspre Parcul Unirii (lift);- 16-22 august, Accesul dinspre Splaiul Independentei si Bulevardul Eroilor (Spitalul Universitar), 23 - 29 august, Accesul dinspre Splaiul Independentei, Bulevardul Eroii Sanitari si Piata Operei;- 16 -22 august, Accesul dinspre intersectia Bulevardului Iuliu Maniu cu Bulevardul General Vasile Milea, 23-29 august, Accesul spre parcul Grozavesti si Accesul dinspre Bulevardul Iuliu Maniu (spre oras);- 16 - 22 august, Accesul dinspre Bulevardul Preciziei (spre depou), 23 - 29 august, Accesul dinspre Bulevardul Preciziei (spre oras);- 16-22 august, Accesul dinspre intersectia Bulevardului Iuliu Maniu cu Strada Dezrobirii (acces piata), 23-29 august, Accesul dinspre Bulevardul Iuliu Maniu si Strada Cetatea de Balta (acces pe partea cu piata, spre Lujerului) si Accesul dinspre Bulevardul Iuliu Maniu si Strada Moinesti (acces vizavi de piata).Metrorex spune ca lucrarile de modernizare vor avea loc etapizat.