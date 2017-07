Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul femeii care a lesinat dupa externare si apoi a murit

'Sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa', a declarat joi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta.Femeia s-a prezentat sambata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Vaslui, unde familia acuza ca ar fi fost tratata superficial, aceasta suferind un accident vascular cerebral intr-o statie de autobuz, la scurt timp de la externarea facuta in aceeasi zi.Rudele sustin faptul ca femeia s-a prezentat la spital cu hipertensiune, dureri de cap si constipatie, fiind externata dupa cinci ore, timp in care i s-au facut doar niste analize si o clisma, fara ca aceasta sa fie consultata de un medic neurolog.Dupa ce a suferit accidentul vascular cerebral, femeia a fost adusa din nou la spital, internata in sectia de Neurologie si transferata ulterior la Sectia Anestezie Terapie Intensiva, unde a decedat dupa patru zile.Potrivit conducerii SJU Vaslui, in cadrul unitatii medicale a fost demarata o ancheta administrativa.Si Directia de Sanatate Publica Vaslui a demarat o ancheta in acest caz.