Maramures: Cadavrul tanarului disparut la Ocna Sugatag, gasit dupa 4 zile intr-un lac

Tanarul fusese anterior cautat de un numar impresionant de forte de ordine - jandarmi, politisti, pompieri, incepand de duminica, zi in care disparitia a fost semnalata de catre mama sa.Cautarile nu au avut succes, desi la ele politistii au participat inclusiv cu caini specializati, lor alaturandu-se si localnici, dar si jandarmi si pompieri, care au cauta baiatul in zona lacului, cu barca si, pe parcursul zilei de miercuri, inclusiv cu scafandri ce au venit de la Targu Mures."Aseara, in jurul orei 22.00, Patrula de siguranta publica din cadrul sectiei 5 Politiei Rurala Ocna Sugatag, in colaborare cu lucratori din cadrul ITPS Maramures, l-au gasit pe baiat pe apele lacului Gavril, din Ocna Sugatag. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului din Sighetul Marmatiei, in vederea efectuarii autopsiei", a declarat Florina Mates, purtator de cuvant al IPJ Maramures, pentru sursa citata.