Studiu, timp de 12 ani. Un regim alimentar putin mai sanatos ne ajuta sa traim mai mult

Acesta este primul care arata ca o dieta mai sanatoasa timp de cel putin doisprezece ani, reduce inclusiv riscul de mortalitate din cauza bolilor cardiovasculare, spun cercetatorii de la Universitatea Harvard.Ei au analizat relatia dintre schimbarile in alimentia a 74.000 de adulti timp de doisprezece ani (1986-1998), precum si riscul de a muri in urmatorii doisprezece ani (1998-2010).Pe parcursul acestei lungi perioade de analiza, au intrabat participantii cu privire la dieta lor la fiecare patru ani si la stilul lor de viata si starea de sanatate la fiecare doi ani.Studiul arata ca o dieta imbunatatita pentru o perioada de doisprezece ani are ca rezultat un risc redus de a muri in urmatorii doisprezece ani."Rezultatele noastre evidentiaza ca ameliorarea calitatii regimului alimentar aduce beneficii de durata pentru sanatate", a declarat Frank Hu, profesor la Universitatea Harvard si autor principal al studiului."Obiceiuri alimentare sanatoase pot fi adoptate in functie de preferintele culturale si culinare ale individului si starea lui de sanatate", a adaugat el.O crestere de 20% a calitatii dietei -care poate fi obtinuta prin simpla inlocuire a unei portii zilnice de carne rosie sau carnati cu nuci sau legume - a aratat o reducere cu 8 pana la 17% a riscului mortalitatii.In schimb, o deteriorare a calitatii regimului alimentar a dus la un risc crescut de a muri intre 6 - 12% in aceeasi perioada.Printre participantii care au mentinut o dieta mai sanatoasa, riscul tuturor cauzelor de mortalitate s-a redus cu procente intre 9 si 14%.