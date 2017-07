Klaus Iohannis viziteaza joi Centrul administrativ "Mihail Kogalniceanu"

Dupa un ceremonial militar, seful statului are programata o intalnire cu generalul Petr Pavel. Ulterior, va vizita centrul si se va intalni cu pilotii romani si englezi care asigura misiunea de Politie Aeriana Intarita. La finalul vizitei va avea loc un exercitiu de zbor cu aeronave MIG 21 Lancer, F-16 si Eurofighter Typhoon.Presedintele Comitetului Militar al NATO, generalul Petr Pavel, efectueaza o vizita oficiala in Romania, de joi pana sambata, la invitatia generalului Nicolae Ciuca, seful Statului Major General.Sambata, presedintele Iohannis va participa, in Poligonul Cincu, la exercitiul multinational militar intrunit cu trupe in teren si trageri de lupta 'Saber Guardian 2017'. La acest exercitiu participa peste 25.000 de militari si peste 2.000 de mijloace tehnice.