CNAIR anunta lucrari de intretinere pe 12 drumuri nationale

"Conform normativului de intretinere, pentru o perioada de minim 15 zile aceste sectoare noi raman sub trafic, fara marcaje rutiere", se arata in comunicat.Lucrarile de intretinere periodica se executa pe Drumul National 10 (DN 10, Buzau - Brasov), intre km 38 - km 46, DN 6B (Craiova - Hurezani), km 2 - km 14, DN 67 (Drobeta Turnu Severin - Tg. Jiu - Ramnicu Valcea), km 85 - km 129, DN 68 (Caransebes - Hateg), km 60 - km 70, DN 58 (Anina - Resita - Caransebes), km 44 - km 73, DN 31 (Calarasi - Oltenita), km 1 - km 2 si km 19 - km 32, DN 2 (Bucuresti-Siret), km 7 - km 11, km 63 - km 68 si km 63 - km 78.Totodata, sunt vizate si DN 6 (Bucuresti - Timisoara), km 264 - km 268 si km 502 - km 550, DN 69 (Timisoara - Arad), km 8 - km 18, DN 65 (Craiova - Pitesti), km 107 - km 109 si km 113 - km 114, DN 25 (Galati - Tecuci), km 12 - km 17 si km 63 - km 65, DN 29 (Suceava - Botosani), km 54 - km 72.Compania a anuntat recent ca, in aceasta perioada, se desfasoara reparatii periodice pe mai multe sectoare de autostrada, printre care intersectia dintre autostrada Arad-Oradea (A11) si Drumul National 7 (DN 7), autostrada Bucuresti-Nadlac (A1), pe sensul de mers Timisoara-Arad, A1, pe sectorul Deva-Simeria, in zona Simeria, si Autostrada Transilvania (A3), pe sensul de mers Turda-Gilau.