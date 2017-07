Cinci elevi cu medii de 2 vor studia Matematică-Informatică la un liceu din Teleorman

Doua treimi dintre elevii admisi la clasa de Matematica-Informatica a Liceului Tehnologic Draganesti-Vlasca din judetul Teleorman au medii mai mici de 5, conform datelor publicate in urma repartizarii computerizate. Din totalul de 16 elevi care vor face parte din aceasta clasa, doar sase au medii mai mari de cinci, iar cinci dintre colegii lor au medii sub 2,77.In schimb, la Colegiul National "Alexandru Ioan Cuza" din Alexandria, tot la clasa de Matermatica-Informatica, cea mai mica medie de admitere a fost 9,35. Patru elevi au intrat la licee din judetul Teleorman cu media 10, cu totii optand pentru specializarea Matematica-Informatica. Doi dintre acestia au ales licee din municipiul Alexandria, unul a optat pentru un liceu din Turnu Magurele, iar cel de-al patrulea va studia la un liceu din Rosiorii de Vede.Peste 60 de elevi au intrat la licee din Teleorman cu medii mai mici de 3, iar cea mai mica medie de admitere in acest judet a fost 1,98.