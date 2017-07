Barbat din Dambovita, arestat preventiv dupa ce si-a violat timp de un an fiica in varsta de 14 ani

Magistratii de la Judecatoria Gaesti au emis, miercuri dupa amiaza, un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele unui barbat din comuna damboviteana Uliesti, satul Croitori, cercetat pentru viol. Barbatul, in varsta de 56 de ani, fusese retinut pentru 24 de ore in cursul zilei de marti, dupa ce fiica abuzata si mama acesteia l-au reclamat la politie.Anchetatorii spun ca au date conform carora abuzurile asupra fiicei au inceput in luna noiembrie a anului trecut iar acestea au avut loc sistematic, atunc cand mama copilei era plecata de acasa. Surse judiciare au declarat ca, la audieri, barbatul a recunoscut ca a avut relatii intime cu fiica sa, dar a spus ca nu a obligat-o pe aceasta si nici nu a agresat-o fizic, el conditionandu-si fiica si spunandu-i sa accepte situatia daca vrea bani sau diverse bunuri.Barbatul poate conesta mandatul de arestare, decizia Judecatoriei Gaesti nefiind definitiva.