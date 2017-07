Liceu din Giurgiu cu doar 18 elevi admisi/ Zeci de locuri au ramas neocupate

Conform planului de scolarizare, Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" din localitatea giurgiuveana Calugareni, care are ca profil "Resurse naturale si protectia mediului" avea disponibile pentru clasa a noua a anului scolar 2017-2018 un numar total de 56 de locuri la cele doua specializari - Industrie alimentara si Protectia mediului. Pe cele 56 de locuri au fost admisi doar 18 elevi, 15 dintre ei la Industrie Alimentara si trei la Protectia Mediului. Cea mai mare medie de admitere la acest liceu a fost, anul acesta, 5,80 si doar sase dintre elevii admisi au medii mai mari de 5. Cea mai mica medie de admitere a fost 2,03.In topul liceelor din judetul Giurgiu se claseaza Colegiul National Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu, unde ultima medie de admitere in acest an a fost 6,49.Zeci de locuri la licee din mediul rural din Giurgiu au ramas neocupate in urma repartizarii computerizate din acest an.