90 de ani de la proclamarea lui Mihai I ca rege al Romaniei, marcati la Castelul Peles

Ulterior, principele Radu a sustinut un discurs adresat principesei Margareta, custodele coroanei romane, in care a aratat ca regele Mihai este, probabil, "singurul om destinat sa devina sef de stat care a reusit performanta de a trai 90 de ani dupa ziua propriei incoronari"."Astazi gazduiti un eveniment ce cred ca nu are precedent in istoria lumii. Probabil ca Majestatea Sa regele nostru este singurul om destinat sa devina sef de stat care a reusit performanta de a trai 90 de ani dupa ziua propriei incoronari. (...) Niciodata Holul de Onoare nu a gazduit un astfel de eveniment desenat astfel si cu acest fel de continut. (...) Atunci cand a succedat bunicului sau la varsta de 5 ani, nimeni de pe aceasta lume nu isi putea imagina ca un copil poate duce in spate soarta unui stat, mai ales intr-un secol atat de greu si mai ales intr-o parte de lume atat de incercata. (...) Avea forta acest copil de 5 ani si ea statea in faptul ca existenta lui, chiar inocenta, de zi cu zi, garanta ca Romania ramane in continuare un stat suveran condus de o monarhie constitutionala. (...) El (regele￯n.r.) a reusit aproape sa isi depaseasca si propriul destin, daca acest lucru este posibil, si sa ajunga o varsta atat de avansata, incat, rapus de boli si slabit de ani, sa trebuiasca sa isi transfere prezenta si autoritatea succesorului pur si simplu din cauza ca, fizic vorbind, el nu mai putea duce in spate o astfel de raspundere. Dar chiar si acest lucru facandu-l, la 1 martie 2016, regele a continuat sa fie deasupra noastra si sa stea, asa cum este si in aceasta seara, atat de paradoxal, printre noi, desi fizic nu se afla printre noi", a spus principele Radu in discursul sau.Programul a inclus, de asemenea, o rugaciune oficiata de episcopul Varlaam, urmata de citirea de catre o eleva a Scolii gimnaziale "Principesa Margareta" din Bucuresti a unui fragment din eseul "Regele meu", scris in octombrie 2011 de Theodor Brasoveanu, doctor in fizica, absolvent al Universitatii Princeton.Orchestra militara a interpretat, in incheiere, trei lucrari muzicale.Anterior acestei ceremonii, in Sala de Muzica a castelului a fost lansata cartea-album "Povestea Castelului Peles", scrisa de principele Radu.