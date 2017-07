Toader despre prevederea ca persoanele condamnate penal pot ocupa functii in Executiv: Si daca proiectul de Cod administrativ nu prevedea exceptia dezbatuta, efectul juridic era absolut acelasi

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a explicat, miercuri, ca, si daca proiectul de Cod administrativ nu prevedea exceptia privind posibilitatea ca persoanele care au suferit condamnari penale dar au fost reabilitate sa poata face parte din Guvern, efectul juridic era absolut acelasi, pentru ca doar faptele contra pacii si omenirii, si cele contra umanitatii, precum acelea savarsite de fostii tortionari sunt imprescriptibile, relateaza News.ro.

Ministrul Justitiei a explicat ca in Codul Penal sunt mai multe texte de lege care se refera la reabilitare si ca avem o reabilitare de drept si una judecatoreasca.





"Parerea mea este urmatoarea: si daca proiectul de act normativ nu prevedea acea exceptie, efectul juridic era absolut acelasi, pentru ca noi in Romania si in sistemele juridice in generel avem doua mari categorii de fapte: fapte prescriptibile si fapte imprescriptibile. Cele imprescriptibile sunt cele contra pacii si omenirii. Cele prescriptibile sunt toate celelalte", a precizat Toader.





Tudorel Toader a amintit ca la Curtea Constitutionala a fost o mare dezbatere cu privire la imprescriptibilitatea faptelor contra umanitatii, respectiv cele tortionarilor, si s-a constatat ca si acelea sunt imprescriptibile.





Ministrul a explicat ca reabilitarea de drept survine cand cel condamnadat a suferit o pedeapsa cu amenda, o pedeapsa de pana la doi ani sau o pedeapsa cu suspendarea, iar la implinirea termenului dispar decaderile, interdictiile care rezulta din condamnare.





Codul Administrativ reuneste 20 de acte normative in vederea clarificarii prevederilor, asigurarii aplicarii lor unitare si neinterpretabile, precum si eliminarii contradictiilor, redundantelor si situatiilor de vid legislativ, potrivit Guvernului.





Proiectul de lege se afla inca in consultare publica si in avizare interministeriala, institutiile interesate putand in continuare sa formuleze propuneri si observatii.





Textul depus de Guvernul Tudose in consultare publica, din luna iulie, preia din prevederile proiectului elaborat de Ministerul Dezvoltarii, pe vremea cand acesta era condus de Vasile Dincu, inclusiv in ceea ce priveste Legea 90, insa nu este preluat integral.





Un proiect de lege pregatit de Guvernul Tudose va abroga Legea 90/2001, care interzice unei persoane condamnate penal sa fie membru al Guvernului, actualul Cabinet urmand ca printr-un alt act sa excepteze de la aceasta interdictie persoanele care s-au reabilitat, a scris, miercuri, Profit.ro.