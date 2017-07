Ciolos se apara dupa acuzele Ministerului Dezvoltarii: Proiectul de Cod Administrativ nu a fost lansat in circuitul de avizare, nu a fost discutat și nu a fost adoptat de guvernul Ciolos

Platforma Romania 100, fondata de Dacian Ciolos, sustine ca responsabilitatea pentru lansarea proiectului de Cod Administrativ "nu a fost lansat in circuitul de avizare, nu a fost discutat si nu a fost adoptat de guvernul Ciolos", si ca "responsabilitatea pentru lansarea proiectului in dezbatere publica pe 8 noiembrie 2016 apartine strict ministerului initiator", condus la vremea aceea de Vasile Dancu. Reactia lui Ciolos vine dupa ce Ministerul Dezvoltarii a transmis ca introducerea prevederii ca persoanele condamnate penal pot ocupa functii in Executiv dupa reabilitare apartine guvernului Ciolos.









"Doamna Shhaideh incearca sa ascunda sub umbrela Guvernului Ciolos doar lucruri care-i convin sefului.

Guvernul Ciolos a adoptat multe acte normative bune pe care noua majoritate a tinut cu orice pret sa le goleasca de continut pentru ca deranjau.

Continutul proiectului de Cod administrativ, in schimb, nu a fost asumat de guvernul pe care l-am condus", a scris Dacian Ciolos pe pagina sa de Facebook , redand un comunicat al Platformei "Romania 100" si o imagine cu mesajele "Fake News, FastCheck".









"In legatura cu informatiile lansate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Fondurilor Europene, despre articolul privind amendarea Legii 90/2001, privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, Platforma Romania 100 face urmatoarele precizari:

Proiectul de Cod Administrativ, la care se lucreaza inca din 2001, nu a fost lansat in circuitul de avizare, nu a fost discutat si nu a fost adoptat de guvernul Ciolos.

- Responsabilitatea pentru lansarea proiectului in dezbatere publica pe 8 noiembrie 2016 apartine strict ministerului initiator.

- Platforma Romania 100 condamna cu tarie actiunea de dezinformare a opiniei publice lansata de ministerul aflat sub conducerea doamnei Sevil Shaideh, din dorinta de a pune responsabilitatea acestui proiect normativ si a unor prevederi controversate pe umerii altui guvern", arata comunicatul Platformei "Romania 100".





"Proiectul de act normativ privind Codul Administrativ a fost elaborat si introdus in dezbatere publica la data de 8 noiembrie 2016, cu doua luni inainte de venirea la guvernare a actualei coalitii politice. La acea data, proiectul Codului Administrativ, propus si angajat de fostul cabinet condus de domnul prim-ministru Dacian Ciolos, continea in aceeasi forma si articolul privind amendarea Legii 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor. Prin urmare, introducerea acestei prevederi nu reprezinta o initiativa a actualei Coalitii de guvernare¬, arata in precizarea Ministerului Dezvoltarii.