Admitere liceu 2017. Peste 112.000 de candidati au aflat la ce liceu au fost repartizati. 518 elevi au ramas fara loc

112.368 de elevi (99,5%) din 112.949 de elevi care au completat fise de inscriere au fost repartizati, in timp ce 581 de elevi au ramas fara loc pentru ca nu au completat suficiente optiuni, arata un comunicat al Ministerului Educatiei.





68.935 de elevi au optat pentru filiera teoretica, iar 43.433 de elevi pentru filiera tehnologica.





581 nu au putut fi repartizati, deoarece nu au completat suficiente optiuni care sa le permita incadrarea intr-o unitate de invatamant liceal. Acestia vor intra in a doua etapa a repartizarii, programata in data de 8 septembrie, alaturi de absolventii clasei a VIII-a care nu au participat in aceasta etapa, care nu s-au inscris sau care nu au avut situatia scolara incheiata inainte de aceasta etapa.





Conform calendarului admiterii in in invatamantul liceal de stat, joi, 13 iulie, vor fi afisate rezultatele repartzarii computerizate atat in unitatile de invatamant gimnazial absolvite de candidati, cat si in cele de invatamant liceal in care acestia au fost distribuiti. In perioada 13 - 17 iulie vor fi depuse dosarele de inscriere la secretariatele liceelor in care elevii au fost admisi.

In etapele premergatoare repartizarii computerizate, au fost admisi in invatamantul liceal de stat, conform reglementarilor in vigoare, 18.206 elevi in invatamantul profesional, 11.254 de elevi la specializari vocationale (dintre care 480 de elevi in invatamantul militar), 1.805 elevi pe locurile speciale rezervate candidatilor de etnie roma si 960 de elevi in invatamantul special.









Numarul total de optiuni selectate de catre candidati a fost de 1.604.944, ceea ce conduce la o medie de 14 optiuni/elev.