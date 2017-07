Admitere liceu 2017 Topul specializarilor pe tara

Sase specializari de la licee din Bucuresti, trei fiind de la liceul "Sfantul Sava", se afla in top 10 in functie de ultima medie de admitere. In Top 10 constituit de Ministerul Educatiei pe tara se mai afla Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta, Colegiul National "B.P.Hasdeu" Buzau, Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti, Colegiul National "Fratii Buzesti" din Craiova si Colegiul National "Spiru Haret" din Bucuresti.









Colegiul National "Sfantul Sava" - Matematica-Informatica - 9.93

Colegiul National "Sfantul Sava" - Stiintele naturii - 9.91

COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRAN" CONSTANTA - Matematica-Informatica - 9.88

COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZAU - Matematica-Informatica - 9.87

Colegiul National "Gheorghe Lazar" - Matematica-Informatica - 9.86

COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA - Matematica-Informatica - 9.85

COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA - Stiintele Naturii - 9.84

Colegiul National "Gheorghe Lazar" - Stiintele Naturii - 9.83

Colegiul National "Sfantul Sava" - Matematica-Informatica - 9.81

Colegiul National "Spiru Haret" - Matematica-Informatica - 9.80