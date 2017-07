Curtea Constitutionala: Membrilor consiliilor de administratie ale TVR si Radioului public nu li se poate interzice apartenenta la un partid politic

Judecatorii Curtii au admis contestatia PNL si PMP in ceea ce priveste prevederile care obliga membrii consiliului de administratie sa renunte la calitatea de membru de partid, pe timpul exercitarii mandatului."Aceasta norma fundamentala, ce configureaza cadrul in care poate fi exercitat dreptul de asociere, are caracter restrictiv, in considerarea enumerarii stricte si limitative prevazute de textul constitutional. Prin urmare, orice alta exceptie in ce priveste exercitiul dreptului fundamental de asociere in partide politice reprezinta o adaugare la Constitutie, nepermisa de caracterul suprem al acestei", arata CCR.Intrucat membrii consiliilor de administratie ale S.R.R. si S.R.TV. nu intra in categoria functionarilor publici prevazuti de legea organica, deci nu se regasesc printre exceptiile prevazute in mod expres de art.40 alin.(3) din Constitutie, rezulta ca dispozitiile sunt neconstitutionale.O alta critica adusa modificarilor este ca nu a fost respectat principiul bicameralismului in adoptarea proiectului, fiind diferente fundamentele intre variantele legii adoptate de Camera Deputatilor si de Senat.Noua lege aduce atingere si principiului neretroactivitatii. "Curtea a constatat ca orice modificare a acestui regim, sub aspectul conditiilor de numire a membrilor, interdictiilor, incompatibilitatilor sau cauzelor de incetare a mandatelor, nu se poate realiza decat cu respectarea principiului neretroactivitatii legii civile. Or, dispozitiile cuprinse in art.II din lege, care prevad numirea unor noi consilii de administratie la S.R.R. si la S.R. TV., in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a noii legi, cu consecinta incetarii de drept a mandatului consiliilor de administratie ale S.R.R. si S.R.TV. aflate in functie, sunt neconstitutionale", arata CCR.Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarea PNL si PMP cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor televiziunii publice si radioului public, pe care le-a declarat neconstitutionale in parte.Senatul a adoptat la finalul lunii iunie, in calitate de camera decizionala, o serie de modificari la legea TVR si la legea Radioului public, una dintre cele mai importante fiind separarea functiilor de presedinte de cea de director general ale celor doua institutii, dar si interdictia membrilor CA sa aiba carnet de partid.