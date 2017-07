FOTO Un liceu din Suceava cere elevilor taxa pentru eliberarea diplomei de Bacalaureat. Mai mult, taie si chitante, desi eliberarea actului este gratuita, conform ministrului Educatiei. Liviu Pop: Voi verifica

Un liceu din Suceava le cere absolventilor claselor a XII-a taxa pentru eliberarea diplomei de Bacalaureat, desi ministrul Educatiei, Liviu Pop, sustine ca “educatia este gratuita conform Constitutiei” . Mai mult decat atat, potrivit elevilor cuantumul difera de la un caz la altul. Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a cerut verificare a informatiei si daca este un caz izolat sau o situatie generalizata.Absolventii Colegiului "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului nu pot intra in posesia diplomei de Bacalaureat decat daca platesc o taxa. Asta, in contextul in care ministrul Educatiei, Liviu Pop, sustine ca educatia in Romania este gratuita conform Constitutiei".Culmea situatiei este ca liceul taie si chitante pentru un lucru care este gratuit."Invatamantul este gratuit. Am vorbit cu colegii si mi-au zis ca taxa care le este impusa oscileaza de la un caz la altul. Am cerut colegului meu de la Suceava sa ia legatura cu Inspectoratul Scolar General de la Suceava, iar din ce mi-a transmis el, motivatia directorului liceului ar fi ca scoala nu primeste bani de la Consiliul Local pentru diplomele elevilor. Este inca o dovada ca sistemul este putred de coruptie", a declarat pentru Hotnews presedintele Consiliului National al Elevilor, Vlad Stefan.Contactat telefonic, ministrul Educatiei, Liviu Pop, a spus ca "eliberarea diplomei de Bacalaureat este gratuita, dar trebuie sa verific situatia. Poate sunt cazuri de elevi care au absolvit acum 4-5 ani si li s-a cerut o taxa de arhivare. Am contactat Inspectoratul din Suceava, dar nici Inspectoratul nu stia. Verificam acum".