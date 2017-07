Premierul a discutat cu ministrul apararii, ministrul economiei si seful Statului Major General al Armatei despre inzestrarea armatei romane

Premierul Mihai Tudose a avut miercuri o intalnire de lucru cu ministrul Apararii Nationale, Adrian Tutuianu, ministrul Economiei, Mihai Fifor, si seful Statului Major General al Armatei, general Nicolae-Ionel Ciuca, informeaza Guvernul.Discutiile au vizat aspectele legate de inzestrarea Armatei Romane.Premierul Tudose si ministrii Apararii Nationale si Economiei au analizat necesarul de inzestrare a Armatei, in raport cu capacitatea actuala si viitoare a industriei romanesti de aparare. De asemenea, la intalnire a participat si seful Statului Major General al Armatei pentru o mai buna coordonare a necesarului si prioritatilor de inzestrare."Avem in bugetul pentru 2017 cei 2% din PIB pentru Aparare, pe care ne-am angajat sa-i cheltuim in scopul inzestrarii Armatei Romane. Ne respectam acest angajament, atat in raport cu partenerii NATO, cat si cu asteptarile si nevoile militarilor nostri", a declarat Mihai Tudose.