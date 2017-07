Gabriela Firea: Sunt urmarita pas cu pas, fotografiata, de dimineata pana seara / Ieri am depus o plangere la politie impotriva unui site

"Sunt urmarita pas cu pas, fotografiata, ma urmaresc de dimineata pana seara", a spus Firea, adaugand ca ea nu este "paranoica".Gabriela Firea fusese invitata sa comenteze un articol care nici macar nu a fost publicat, respectiv o investigatie pe care moderatoarea Antena 3 sustine ca urmaza sa fie publicata de RISE Project.Aceasta a denuntat o companie de "intimidare" care urmareste sa o faca sa plece de la Primaria Bucurestiului pentru ca il locul sau sa vina "altcineva mai convenabil"."Cei care comanda filajul primarului general au resurse financiare sa ne urmareasca si cand mergem in concediu, si in week-end", a continuat Firea, sustinand ca aceasta "campanie de denigrare" este platita de "firme care au pierdut contracte de milioane de lei" cu municipalitatea.Gabriela Firea a precizat ca in urma cu o zi s-a dus la politie pentru a depune o "plangere" impotriva unui site care "profereaza numai neadevaruri" din momentul in care a castigat alegerile pentru primarie."S-a ajuns prea departe", a continuat aceasta, refuzand insa sa spuna despre ce site este vorba, pentru a nu-i face "reclama",