Noi modificari legislative problematice privind sistemul universitar, pe masa presedintelui Iohannis - Universitatile au dreptul de a organiza cursuri de specializare "de nivel academic", in parteneriat cu furnizorii de formare profesionala/ Plus: numar maxim de 35 studenti la un profesor la nivel de licenta

Ce s-a adaugat fata de forma prevazuta in OUG:



Ce spune concret modificarea



Proiectul de lege votat de Senat la sfarsitul lunii iunie - legea de adoptare a OUG 96/2016, ordonanta data in luna decembrie de guvernul Dacian Ciolos - este unul amplu, modificat masiv in Parlament. Ultimele modificari care au trecut au fost facute prin amendamente intr-o sedinta comuna a comisiei de invatamant, condusa de fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu (senator PSD), cu comisia de munca. In aceeasi zi in care s-au adoptat amendamentele proiectul a ajuns si in plen, unde a fost votat in unanimitate.O parte dintre modificarile votate in Senat pe 27 iunie se refera si la Autoritatea Nationala pentru Calificari, infiintata in 2011 de catre ministrul Daniel Funeriu prin reorganizarea Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor (CNCFPA) si a Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor. ANC elaboreaza Cadrul national al calificarilor pe baza Cadrului european al calificarilor, gestioneaza Registrul national al calificarilor si Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor. Prin OUG 96/2016, Autoritatea Nationala pentru Calificari a pierdut doua atributii importante, respectiv coordonarea autorizarii furnizorilor de formare profesionala continua la nivel national, precum si a sistemului de asigurare a calitatii in formarea profesionala continua. In Parlament s-au adaugat alte cateva prevederi legate de ANC.Potrivit specialistilor in domeniu contactati de Hotnews.ro, prevederile din legislatie privind Autoritatea Nationala pentru Calificari sunt neclare, ceea ce reprezinta o problema avand in vedere ca miza este una financiara. Mai exact, cursurile de calificare pot fi finantate fie prin Agentiile judetene de ocupare a fortei de munca fie prin Programul Operational Capital Uman (POCU), iar comisiile judetene care autorizeaza programele de formare profesionala continua se constituie pe langa Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala faraca activitatea lor sa fie verificata de cineva, au precizat surse specializate pe aceasta problema. Problema asigurarii calitatii cursurilor de calificare, care a constituit o constanta in POSDRU risca acum sa se transfere si in POCU.De exemplu, pe intreg exercitiul financiar 2014-2020, pentru domeniul de educatie si formare profesionala, POCU are alocata o suma de pesteLa art. 173, alin 8-9 se modifica:(8)Institutiile de invatamant superior acreditate pot organiza programe de studii postuniversitare care sa corespunda cerintelor pietei muncii sau sa creeze o piata a muncii pentru persoanele are au absolvit studii universitare. Institutiile de invatamant superior acreditate se pot asocia cu furnizori de formare profesionala a adultilor, autorizati in conditiile OUG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata.(9) Metodologia privind organizarea programelor de studii postuniversitare prevazute la alin (8) se aproba prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei sociale.Art. 340 Autoritatea Nationala pentru CalificariAtributii:a) elaboreaza, implementeaza, actualizeaza si gestioneaza Cadrul national al calificarilor si Registrul national al calificarilor pe baza corelarii cu Cadrul europen al calificarilor. (cuvantul "gestioneaza" s-a adaugat fata de forma OUG in vigoare - n.r.)b) asigura corelarea sistemului national al calificarilor cu celelalte sisteme de calificari existente la nivel european si international.c) coordoneaza si aproba la nivel national stanardele ocupationale si coordoneaza elaborarea standardelor de pregatire profesionala.d) poate elabora standarde de calificare, conform metodologiei aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si ministrului muncii si justitiei sociale;e) participa la elaborarea unor planuri sau programe de interes national in domeniul calificarilor si al formarii profesionale a adultilor;f) inainteaza comitetelor sectoriale, in scopul validarii, standardele ocupationale elaborate pe baza metodologiei aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si al ministrului muncii si justitiei socialeg) autorizeaza centrele de evaluare a competentelor profesionale obtinute in sistem nonformal si informal si gestioneaza registrul national al centrelor de evaluare a competentelor profesionale;h) promoveaza dialogul social si sprijina activitatea comitetelor sectoriale.De asemenea, mai jos se precizeaza ca Ministerul Muncii coordoneaza si controleaza autorizarea furnizorior de formare profesionala a adultilor, gestioneaza registrele nationale ale furnizorilor de formare profesionala a adultilor, precum si reglementarea sistemului de asigurare a calitatii in formarea profesionala a adultilor pe baza standardelor ocupationale aprobate de ANC."De asemenea, mai jos se precizeaza ca Ministerul Muncii coordoneaza si controleaza autorizarea furnizorior de formare profesionala a adultilor, gestioneaza registrele nationale ale furnizorilor de formare profesionala a adultilor, precum si reglementarea sistemului de asigurare a calitatii in formarea profesionala a adultilor pe baza standardelor ocupationale aprobate de ANC." Se mentin in piata de formare, conform prevederilor legii, atat standardele de pregatire profesionale cat si standardele ocupationale - pe baza carora sunt elaborate programele de formare profesionala a adultilor, la care se adauga asa numitele "standarde de calificare", pe care le "poate elabora" ANC.Ce se mai adauga in lege: posibilitatea ca universitatile sa organizeze cursuri de specializare, pentru care dau certificate de absolvire de nivel academic:Art 21^1 (2) Furnizorii de formare profesionala a adultilor, autorizati in conditiile prezentei ordonante, precum si universitatile au dreptul sa organizeze, pentru pesoanele care au absolvit studii universitare, programe de specializare si perfectionare.(3)Furnizorii de formare profesionala a adultilor prevazuti la alin (2) au dreptul sa organizeze si programe de specializare pentru persoanele care au absolvit studii universitare, programe finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala sau atestate de competenta profesionala, dupa caz, in parteneriat cu institutii de invatamant superior acreditate.(4) Universitatile elibereaza certificate de absolvire de nivel academic.(5) Responsabilitatea eliberarii actelor de studii pentru finalizarea programelor de studii de specializare, organizate in parteneriat cu universitatile, revine institutiilor de invatamant superior acreditate.(6) Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii monitorizeaza calitatea programelor de formare pe baza prevederilor cuprinse intr-un ordin comun emis dupa 90 de zile de la promulgarea legii.a.Ce spun acestia: "Astfel, universitatile vor avea posibilitatea, practic, sa inmatriculeze oricati studenti doresc si sa elibereze oricate diplome de absolvire doresc, fara a mai conta daca intr-adevar acestea au capacitatea si resursele necesare sa scolarizeze respectivul numar de studenti. Pana in prezent, in urma unei evaluari externe derulate de ARACIS, se stabilea pentru fiecare program de studii in parte care este numarul maxim de studenti care poate fi scolarizat, in functie de capacitatea si resursele existente in respectiva universitate, tinandu-se cont de criterii multiple de calitate. De acum toate aceste elemente nu vor mai fi luate in calcul, daca prezenta lege va fi promulgata."Sorin Cimpeanu, Presedintele Consiliului National al Rectorilor- organism care a trimis observatii la Presedintie, potrivit informatiilor noastre - a declarat, citat de Adevarul.ro : "Din pacate, prevederea afecteaza in mod negativ calitatea sistemului de invatamant universitar. Daca eliminam orice fel de parametri sau ii punem pe plan secund, axandu-ne pe acest raport de 35 de studenti la un profesor, ajungem in situatia in care nu vom mai diferentia domeniile. Concret, in baza acestui raport, un numar de 30 de cadre didactice vor putea scolariza peste 1.000 de studenti din invatamantul medical, lucru ce ar putea sa determine o scadere a calitatii predarii cursurilor"."Art. 150(1) Acreditarea unui program de studii universitare de licenta se realizeaza prin hotarare a Guvernului, in urma evaluarii externe realizate de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii , din tara sau din strainatate, inregistrata in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (EQAR). Studiile universitare de licenta corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT, respectiv intre minimum 240 si maximum 300 de credite, in cazul dublei specializari, si se finalizeaza prin nivelul 6 din EQF/CEC. Numarul de studenti raportat la numarul de cadre didiactice pe universitate nu poate sa fie mai mare decat 35 la 1."Acest paragraf cu numarul de studenti a fost adaugat practic la textul OUG 96/2016, aflat in vigoare.(2) Senatul universitar poate infiinta duble specializari pentru formarea initiala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, prin alaturarea unor programe de studiu acreditate existente, incluse in Nomenclatorul domeniilor si specializarilor/ programelor de studii universitare si structura institutiilor de invatamant superior. Procedura de autorizare si acreditare a acestor specializari este cea prevazuta de lege."este cea referitoare la criteriile pentru obtinerea calitatii de conducator de doctorat sau pentru evaluarea scolilor doctorale, "anumite prevederi neclare sau prea vagi putand conduce la practici superficiale care sa dauneze calitatii sistemului de invatamant superior romanesc. De asemenea, desi se proroga termenul pana la care scolile doctorale se considera acreditate pana la 1 octombrie 2019, desi acestea nu au fost evaluate niciodata dupa anul intrarii in vigoare a Legii Educatiei Nationale (2011), nu se stabileste vreun termen pana la care aceasta evaluare ar trebui sa demareze, astfel ca perioada de functionare a acestora fara vreo evaluare are premisele de a se prelungi la nesfarsit."