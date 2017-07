Comisia de inventariere a arhivei SIPA si-a inceput activitatea. Tudorel Toader: Sigur ca pot sa spun numele membrilor comisiei, dar n-am sa o fac. Nu este de interes public numele celor din comisie, ci activitatea lor

Tudorel Toader a mai precizat ca "ieri am constitutit componenta comisiei prin ordin de ministru" si ca "dansii au procedat la alegerea presedintelui (comisiei - n.red.).""Astazi au intrat prima zi in arhiva, dansii au ramas acolo", a mai spus Tudorel Toader.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe 31 mai , la finalul sedintei de Guvern in cadrul careia a fost aprobata Hotararea de Guvern ce prevede constituirea unei comisii care, pe parcursul urmatorilor 3 ani, va inventaria si preda documentele din arhiva SIPA catre institutiile care au competente in domeniu, cine va face parte din viitoarea comisie: doi angajati ai Ministerului Justitiei, doi ai Secretariatului General al Guvernului si unul de la Administratia Nationala a Penitenciarelor. Toti membrii comisiei vor avea certificat ORNISS (Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat - n.red.), a mai precizat atunci Tudorel Toader.