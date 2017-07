Proiectul de ordonanta privind bursa de rezidentiat este pusa in dezbatere publica de Guvern

Un proiect de ordonanta al Ministerului Sanatatii, privind problemele legate de bursele pentru medicii rezidenti, care au fost omise in noua Lege a salarizarii, a fost pus in dezbatere publica. Premierul Mihai Tudose a cerut, luni, ca in sedinta Guvernului din aceasta saptamana sa fie remediate aceste probleme, relateaza News.ro.Potrivit actului normativ pus in debatere publica, incepand cu aceasta luna, rezidentii cu un salariu lunar brut mai mic de 7.100 lei, care nu include drepturile aferente garzilor efectuate pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului normal de lucru de la functia de baza, beneficiaza de o bursa de rezidentiat in cuantum lunar de 670 lei."Bursa de rezidentiat nu face parte din salariul brut sau solda bruta, nu este supusa impozitului pe venit si nu constituie baza de calcul pentru contributiile de asigurari sociale de stat, asigurari pentru somaj, asigurari sociale de sanatate sau pentru accidente de munca si boli profesionale", potrivit proiectului de ordonanta.Premierul Mihai Tudose i-a cerut, luni, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ca pana la sedinta de Guvern de joi sa gaseasca o solutie cu privire la bursele medicilor rezidenti, existand posibilitatea sa se emita o ordonanta de urgenta pentru ca acestea sa fie platite sau sa se convoace inclusiv o sesiune extraordinara a Parlamentului."Cu doamna ministru Olguta Vasilescu am vorbit dimineata ca pana joi sa avem in sedinta de guvern rezolvata problema burselor pentru medicii rezidenti, ca sa nu mai existe niciun fel de interpretare asupra acordarii sau nu a acestor burse", a spus Mihai Tudose luni, la finalul sedintei coalitiei de guvernare care a avut loc la Parlament.Prim-ministrul a subliniat faptul ca aceasta problema va fi transata in cadrul sedintei de guvern de joi, existand posibilitatea sa se adopte o OUG.