Avertizare meteo de instabilitate atmosferica accentuata, ploi torentiale, vijelii si grindina, de miercuri pana joi

Pe parcursul zilei de joi, 13 iulie, instabilitatea atmosferica va fi mai accentuata in nordul, centrul si estul teritoriului.In dupa-amiaza zilei de miercuri, 12 iulie, local in Muntenia, Oltenia si Dobrogea disconfortul termic va fi ridicat - indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa in jurul pragului critic de 80 de unitati, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 si 35 de grade, izolat mai ridicate in Lunca Dunarii.