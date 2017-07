Ministerul Educatiei: Se mentine masura eliminarii de la Bacalaureat a celor doi candidati din Dambovita

Potrivit unui comunicat transmis marti si citat de Agerpres, MEN a hotarat recunoasterea notelor obtinute de ambii candidati la celelalte doua discipline de examen.O alta masura se refera la anularea pentru ambii candidati a interdictiei de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de Bacalaureat (interdictie stabilita initial prin procesele verbale din data de 29 iunie).O echipa de control din cadrul Ministerului Educatiei Nationale a efectuat pe 7 iulie si pe 10 iulie o serie de verificari la Centrul zonal de evaluare constituit la Liceul "Benjamin Franklin" din Bucuresti, respectiv la centrele de examen organizate la Liceul Teoretic "Goga Ionescu" din Titu si Colegiul National "I.L. Caragiale" din Moreni (ambele din judetul Dambovita).Controlul a avut ca tematica verificarea respectarii prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie - iulie 2017. Mai exact, verificarile au vizat respectarea prevederilor legale privind eliminarea din examen a doi candidati din judetul Dambovita ale caror lucrari au fost trimise spre evaluare in municipiul Bucuresti."In urma analizei documentelor puse la dispozitie, echipa de control apreciaza ca cele doua lucrari au toate aparentele unor lucrari autentice, redactate de cei doi candidati in timpul probei de examen fara alte interventii ulterioare, insa prezinta semne distinctive ce constau in scrierile/grafiile total diferite folosite in redactarea lor. Conform art. 56, punctul 5 din Anexa 2 a Ordinului de ministru nr. 4.799/2010, "inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrarii, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective. Propunerea de anulare se poate face atat in centrul de examen, cat si in centrul de evaluare, de catre persoanele din comisie care sesizeaza semnele distinctive, iar decizia se ia de catre presedintele comisiei, dupa consultare cu comisia judeteana/a municipiului Bucuresti"", precizeaza MEN.