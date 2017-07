Mihai Tudose, la Bruxelles: Am dat asigurari de stabilitate; tinta de deficit asumata - 3%/ Premierul i-a dat asigurari lui Donald Tusk ca Guvernul nu va modifica legile privind lupta impotriva coruptiei fara consultarea societatii civile

"I-am asigurat pe interlocutori de stabilitate, tinta de deficit asumata - 3% (...) si stabilitate si credibilitate pe tot ceea ce inseamna legi", a declarat Tudose la sediul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, potrivit Agerpres.Premierul Mihai Tudose a afirmat, marti, in cadrul intrevederii pe care a avut-o cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, referitor la lupta impotriva coruptiei, ca orice initiativa legislativa se va face dupa consultarea prealabila a tuturor celor implicati, a societatii civile, Ministerul Justitiei fiind insarcinat sa puna in aplicare deciziile Curtii Constitutionale, au declarat pentru News.ro surse oficiale. De asemenea, cei doi oficiali au discutat si despre parcursul european al Republicii Moldova, convenind sa actioneze impreuna pentru un proiect european al statului vecin."Orice initiativa legislativa se va face dupa consultarea prealabila a tuturor celor implicati in decizie, cu implicarea societatii civile, Ministerul Justitiei e insarcinat sa puna in aplicare deciziile CCR, nu in Guvern se vor adopta initiative, Parlamentul e forul prin care se face. Si totul transparent", a afirmat premierul Tudose, potrivit surselor citate.Pe de alta parte, atat premierul Tudose, cat si presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-au manifestat sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Cei doi oficiali au convenit sa actioneze impreuna pentru un proiect european al statului vecin.De asemenea, potrivit surselor citate, Mihai Tudose i-a comunicat lui Tusk ca intentioneaza sa mearga in vizita la Chisinau in 2018 pentru a-si manifesta sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova.Totodata, cei doi oficiali au abordat si tema preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania in 2019, Tusk precizand ca intentioneaza sa sprijine autoritatile de la Bucuresti in acest demers.Premierul Mihai Tudose a afirmat, marti, in cadrul intrevederii pe care a avut-o cu presedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, ca va intocmi o lista cu lucruri care trebuie facute pentru a reduce birocratia in domeniul absorbtie fondurilor europene si astfel sa creasca gradul de absorbtie, lista pe care o va trimite si Comisiei Europene, au declarat pentru News.ro surse oficiale. Cei doi oficiali au discutat si despre MCV, in luna noiembrie urmand sa fie emis un nou raport.Prim-ministrul Tudose l-a asigurat pe presedintele Comisie Europene, Jean-Claude Juncker, ca va tine deficitul bugetar sub 3% si va accelera absorbtia de fonduri europene, in acest sens urmand sa intocmeasca o lista cu lucruri care trebuie facute pentru reducerea birocratiei si cresterea absorbtiei, potrivit surselor citate.De asemenea, cei doi oficiali au discutat si despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si posibilitatea ca acesta sa fie ridicat pana in 2019, urmand ca in noiembrie sa fie dat un nou raport pe MVC.La discutiile dintre Tudose si Jean Claude Juncker a participat si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.