Repartizarea computerizată la licee va avea loc miercuri

Depunerea dosarelor de inscriere la unitatile de invatamant la care candidatii au fost repartizati va putea fi facuta intre 13 si 17 iulie.Rata de promovabilitate in tara la Evaluarea Nationala, dupa contestatii, este de 77%. Rata de participare a fost de 97,1% - 140.712 candidati fiind prezenti dintr-un total de 144.929 inscrisi.Media generala obtinuta la Evaluarea Nationala constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in invatamantul liceal de stat.Media de admitere in liceu este media ponderata intre media generala obtinuta la Evaluarea Nationala (cu o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).