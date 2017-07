FOTO Expozitie de tehnica militara romana si americana in piata centrala din Arad cu ocazia exercitiului Saber Guardian 2017

Formele Romane au expus in Piata centrala din Arad sase transportoare blindate, dintre care trei moderne de tipul Mowag Piranha IIIC si trei mai vechi de tipul TAB 77.Armata SUA, in trecere prin Romania cu diverse elemente tehnice cu ocazia exercitiului Saber Guardian, a expus transportoare blindate Stryker, blindate Humvee, utilaje tehnice si un blindat special - Bufalo - proiectat pentru lupta cu minele si dispozitivele exploziile improvizate.Pe langa expozitia de tehnica mare, cele doua armate au avut in fata primariei Arad si standuri un care au prezentat diverse tipuri de arme, de la pusti de asalt, la lansatoare de grenade si mitraliere montate pe blindate.Soldatii americani si romani s-au pozat si au stat de vorba cu aradenii adunati in Piata despre echipamentele prezentate si despre exercitiile NATO si SUA in Romania.