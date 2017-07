[P] Pe 13 si 14 iulie, universitatile britanice concureaza cu cele romanesti

Anglia Ruskin University: studentii de licenta de anul I vor primi 400 lire de care isi poti cumpara carti. De asemenea, studentii de la licenta sau master pot accesa o bursa de 1.000 lire daca sunt sportivi de performanta si au rezultate la nivel regional, national sau international. Pentru programele de MBA, universitatea ofera o bursa de 3.000 lire , pentru cele de Arta si Design burse de 2.500 lire ;

Cele 10 universitati prezente la admiterile cu raspuns pe loc sunt: Anglia Ruskin University Coventry University , NAVITAS, University of Essex University of Suffolk si University of West London "Trendul ascendent in randul tinerilor romani de a deveni student international a crescut vizibil in ultimii ani. De exemplu, in anul 2016, peste 3.700 de absolventi de liceu au ales sa fie admisi de o universitate din Marea Britanie, cu 5% mai mult fata de anul precedent. Metodologiile si facilitatile oferite de universitatile din Marea Britanie sunt net superioare celor locale si, din acest motiv, parintii si tinerii considera ca studiul in strainatate este cea mai buna optiune in momentul de fata", a spus Bogdan Kochesch, Managing Partner EDUCATIVA Group.Pe 13 si 14 iulie, orice elev sau student roman se poatela sesiunea de admitere cu raspuns pe loc, care va avea loc la Biroul EDMUNDO din Bucuresti sau pe Skype, in cazul in care candidatii nu sunt din regiune. Structurata sub forma unui interviu de 15 minute cu reprezentantul universitatii, candidatul va afla imediat dupa interviu daca este acceptat.pentru admiterea cu raspuns pe loc constau insi a(pentru absolventii de liceu), respectiv a adeverintei de licenta (pentru admiterea la master). Pentru cei care nu au atestat de limba engleza, universitatile accepta fie atestatul de limba de la examenul de bacalaureat, daca rezultatul este cel putin B2 sau pot sustine un test de echivalare cu reprezentantii universitatilor.Daca universitatile din Romania mizeaza foarte mult pe nota de la examenele de bacalaureat sau de la licenta, institutiile din Marea Britanie pun mult mai mult accent pe profilul candidatului si pe potentialul sau uman de dezvoltare. Spre exemplu, in 2016, un 11,5% dintre aplicanti au fost acceptati cu medii la bac sub nota 7, pe cand ponderea celor care au obtinut intre 7 si 8 a fost de 22%. Punctajele cele mai des intalnite sunt ale studentilor romani din anul I din UK au fost intre 8 si 9, iar din totalul candidatilor, doar 25,9% au avut rezultate de peste 9 la examenul de bacalaureat.*Costul studiilor la universitatile din UK poate fi acoperit printr-un imprumut de la Guvernul Britanic, care se restituie treptat, numai dupa absolvirea studiilor si in momentul in care absolventul are deja un venit suficient de mare care sa ii permita rambursarea. Important de retinut este faptul ca acest imprumut nu conditioneaza absolventul sa ramana in Marea Britanie sau sa lucreze la o companie britanica. In ceea ce priveste bursele, toate universitatile care participa la admiterea cu raspuns pe loc ofera sprijin financiar este serviciul gratuit de consiliere educationala internationala care lucreaza activ cu peste jumatate din toti aplicantii romani la studii in Marea Britanie. Consilierii EDMUNDO ofera asistenta in mod gratuit, atat in procesul de pre-aplicare la studii in strainatate (alegerea universitatilor potrivite, verificarea conditiilor de eligilibilitate, pregatirea dosarului de admitere), aplicarea propriu-zisa, dar si post-aplicare (pregatirea dosarelor de finantare, cazare, chiar si dupa inceperea cursurilor). In prezent, comunitatea studentilor EDMUNDO numara peste 10.000 de romani deveniti studenti internationali.*rezultatele au un grad de eroare de 6% si sunt valabile pentru 99% din populatia de studenti internationali EDMUNDO.