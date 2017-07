Goldman Sachs: Yenul, cea mai sigura moneda in perioade de incertitudini. Francul si dolarul isi disputa locul al doilea

Analistii Goldman Sachs au comparat fluctuatiile zilnice si lunare a 28 de monede ale unor state dezvoltate sau in curs de dezvoltare de-a lungul a doua perioade de cinci ani, respectiv 2007-2011 si 2012-2016.In urma analizei, economistii bancii americane au constatat cea mai consistenta corelatie negativa a yenului fata de bursele globale, preturile petrolului si randamentele titlurilor Trezoreriei americane."Yenul este cea mai sigura moneda in perioadele de incertitudini (safe-haven), iar francul elvetian si dolarul american concureaza pentru locul al doilea. La polul opus se afla un numar de monede emergente care concureaza pentru titlul de cea mai riscanta moneda", se arata in raportul Goldman Sachs.Cele mai riscante monede sunt, conform analizei, pesoul mexican, randul sud-african si dolarul canadian si cel australian.In raport se mai arata ca atunci cand preturile petrolului cresc, monedele unor exportatori precum Canada, Columbia si Rusia tind sa aiba performante mai bune, iar yenul, dolarul si francul elvetian o evolutie contrara.