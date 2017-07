Instanta a amanat pentru 18 iulie decizia privind eliberarea conditionata a lui Dan Voiculescu

In timpul procesului, procurorul DNA a aratat ca Dan Voiculescu nu a dat dovezi temeinice de indreptare dup ce a fost condamnat."Condamnatul nu indeplineste conditiile pentru liberarea conditionata. A castigat 57 de zile din munca si din elaborarea de lucrari stiintifice 330. Este o disportie vadita intre ele. Comportamentul acestuia rezulta si din concluziile comisiei din penitenciar, care a aratat ca nu indeplineste conditiile si ca scopul pedepsei nu a fost atins. In motivarea sentintei Judecatoriei Sector 5 (care a decis liberarea conditionata n.red.) nu s-a facut nicio referire la concluziile comisiei din penitenciar. Instanta nu si-a motivat inlaturarea concluziei comisiei din penitenciar care a dat aviz negativ in ceea ce priveste liberarea conditionata", a aratat procurorul DNA, care a continuat si a aratat ca in timpul detentiei Dan Voiculescu nu a avut "un comportament merituos, ci unul normal". "Condamnatul nu a achitat prejudiciul si nici macar cheltuielile judiciare catre stat", a mai aratat procurorul.In replica, avocatul acestuia a aratat ca aceasta contestatie a DNA este nefondata."Nu e posibila o hotarare de condamnare dupa o decizie de achitare. Nu comisia din penitenciar observa comportamentul condamnatului, ci subofiterii din penitenciar. (¬) Comportamentul acuzatului rezulta din caracterizarile de la dosar intocmite de supraveghetori. A fost recompensat de 12 ori. Asta e o dovada de indreptare. A mentinut relatii neconflictuale cu ceilalti condamnati. A castigat 1800 de credite si a fost selectat pentru a face curatenia interioara. A participat la programul de pregatire pentru libertate", a aratat aparatorul lui Voiculescu.Cu privire la neplata prejudicului, avocatul a sustinut ca este vina ANAF ca nu a reusit in trei ani sa vanda doar o singura proprietate dintre cele puse sub sechestru de judecatorul care l-a condamnat definitiv pe Voiculescu."El are toata averea sechestrata. Nu are un leu disponibil, cu exceptia pensiei. ANAF nu a pus nici azi in executare decizia de condamnare. Daca le valorifica poate se acoperea prejudiciul. Statul o are la dispozitie dar nu o face. Dan Voiculescu e un om de 71 de ani pe care detentia il chinuie. Are si o serie de problem medicale pentru care va rog sa pastram confidentialitatea. Cert este ca nu s-a insanatosit", a mai aratat avocatul Florian Surghie.Judecatoarea Iosefina Parvu de la Tribunalul Bucuresti a anuntat ca va pronunta o solutie in acest caz in 18 iunie, hotararea fiind definitiva.Judecatoria Sectorului 5 a decis, in 8 iunie, ca Dan Voiculescu poate fi eliberat conditionat, decizia fiind contestata de procurori. Judecatoria Sectorului 5 motiveaza decizia de liberarea conditionata a lui Dan Voiculescu aratand ca acesta "a dat dovada de staruinta in munca" prin participarea la activitati lucrative si intelectuale, a avut un comportament exemplar in conformitate cu normele institutionale si o atitudine respectuoasa fata de personalul unitatii, a participat constant la activitatile educationale, a conferentiat la dezbaterea cu tema "Stari, emotii, comportament uman si a fost recompensat de mai multe ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizite.Judecatorii arata ca pana la 24 mai Dan Voiculescu a executat in total 1.408 zile din cele 3.653 (10 ani) pe care le avea de executat in dosarul ICA, depasind limita minima de 1.217 zile care reprezinta o treime din durata pedepsei. Dintre cele 1.408 zile, 387 se considera executate in urma muncii prestate si in urma redactarii de lucrari stiintifice.De asemenea, judecatorii vorbesc despre "staruinta in munca", atat prin participarea la curatenie, cat si prin scrierea a 11 lucrari stiintifice.Mai mult, judecatorii spun ca Voiculescu nu a fost sanctionat disciplinar niciodata, avand un "comportament exemplar, adecvat normelor institutionale" si a participat constant la activitati educationale, primind mai multe recompense.In motivarea deciziei se mai precizeaza ca Dan Voiculescu a castigat 1.882 de credite, participand la 48 de programe educationale in cadrul penitenciarului, credite suficiente pentru demonstrarea indreptarii comportamentului acestuia.Dosarul privind cererea de liberare conditionata a lui Dan Voiculescu a fost analizat de Comisia de liberari conditionate din cadrul Penitenciarului Rahova, unde este incarcerat Dan Voiculescu, iar in 22 mai comisia de la Rahova a dat aviz negativ, stabilind ca "scopul pedepsei in cazul lui Dan Voiculescu nu a fost atins", astfel ca se impune amanarea liberarii conditionate.Omul de afaceri a mai avut o solicitare de liberare conditionata, pe care Tribunalul Bucuresti i-a respins-o definitiv in 10 ianuarie, stabilind ca el mai depune o noua solicitare dupa data de 24 mai. Instanta a stabilit atunci ca Dan Voiculescu nu poate fi eliberat conditionat, dar a scurtat cu patru luni termenul la care poate formula o noua cerere.Voiculescu executa din 8 august 2014 pedeapsa de zece ani de inchisoare primita in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare. In dosarul "ICA¬ au mai fost condamnati fostul director al institutului, Gheorghe Mencinicopschi, la opt ani de inchisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, tot la opt ani de inchisoare si fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis la sapte ani de inchisoare. Gheorghe Mencinicopschi a fost eliberat conditionat in 26 septembrie, dupa ce a executat doi ani din pedeapsa.Dupa ce a fost incarcerat, Dan Voiculescu a scris, in mai putin de un an si jumatate, unsprezece carti.