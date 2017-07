Israelul sprijina atacurile Ungariei la adresa lui Soros: Este o tinta legitima a criticilor, este o amenintare

Comunicatul este dat in contextul vizitei pe care o va face premierul Benjamin Netanyahu la Budapesta saptamana viitoare.Soros, un evreu nascut in Ungaria ce si-a cheltuit o mare parte a averii finantand organizatii pro-democratie si pentru drepturile omului, a fost atacat in mod repetat de guvernarea de dreapta din Ungaria, in special pentru sprijinul pentru o migratie mai libera.Pentru acest din urma motiv, premierul Viktor Orban a a sprijinit o campanie in care Soros este catalogat drept inamic al statului.“Sa nu-l lasam pe Soros sa fie cel care rade la urma”, se scrie pe panouri din Ungaria alaturi de fotografia investitorului de 86 de ani.Organizatiile evreiesti, dar si alte ONG-uri au spus ca aceasta campanie este anti-semita. Ambasadorul israelian la Budapesta a transmis un comunicat prin care denunta campania si afirma ca “evoca amintiri triste, dar si aduce ura si frica”, o posibila referinta la contributia Ungariei in deportarea a 500.000 de evrei in timpul Holocaustului.Dar, la cateva ore dupa reactia ambasadorului, ministerul de externe israelian a emis o “clarificare” in care se spune ca Soros este o tinta legitima a criticilor.“In niciun caz comunicatul (ambasadorului) nu a fost menit sa delegitimeze criticismul la adresa lui George Soros, care submineaza in mod continuu guvernele alese democratic ale Israelului”, a spus purtatorul de cuvant al ministerului de externe, Emmanuel Nashton.Acesta a adaugat ca Soros a finantat organizatii “care defaimeaza statul israelian si cauta sa-i nege dreptul de a se apara”.Ungaria a discutat cu Israelul pentru cumpararea de garduri de securitate pentru oprirea migrantilor la frontiera.