Ministerul Turismului a inchis zece hoteluri de pe litoral

Decizia a venit dupa ce un control efectuat in perioada 05-10 iulie 2017, a aratat ca acestea erau intr-o stare deplorabila."La controalele efectuate s-au constatat numeroase deficiente printre care: fatada deteriorata, mobilier uzat fizic si moral, instalatii si obiecte sanitare din baile aferente spatiilor de cazare uzate si patate, mocheta holurilor de acces catre spatiile de cazare si cea din spatiile de cazare uzata si deteriorata, saltele uzate, deteriorate si patate, tamplaria, feroneria ferestrelor si usile spatiilor de cazare, uzate.Deficientele mentionate au fost consemnate si in procesele verbale intocmite in anii anteriori, masurile dispuse initial in acestea nefiind respectate", se afirma in comunicat.In urma verificarilor Directiei Control din cadrul Ministerului Turismului au fost sanctionate contraventional cu amenda in valoare de 50.000 lei si cu retragerea certificatului de clasificare urmatoarele unitati de cazare: National si Unirea din Mamaia, Banat din Olimp, Clabucet, Romanta, Balea, Terra, Caraiman, Craiova si Slatina din Neptun si Cerna (Baile Herculane).