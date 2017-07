Mihai Gadea, replica la Dragnea, dupa ce liderul PSD a batut cu degetul in microfonul Antena 3: Impresia mea este ca va aflati dupa o criza politica majora / Rafuielile cu presa lasati-le pentru Basescu

Reactia lui Dragnea a venit dupa ce postul de televiziune a publicat duminica un articol in care afirma ca un magazin de pantofi de lux de pe Calea Mosilor din Bucuresti, Stefan Burdea, este detinut in acte de fiul liderului PSD in asociere cu designerul Stefan Burdea si cu Adrian Mladinoiu, fostul sofer al lui Dragnea si actual secretar de stat in noul guvern. Sper sa fi meritat mizeria din ultimele doua zile . Speram sa se terminat cu aceste mizerii, se pare ca nu", a comentat Liviu Dragnea.Luni seara, Mihai Gadea a reactionat si i-a recomandat lui Dragnea sa se ocupe mai degraba de guvernare."Domnule Dragnea, nu ar fi mai bine sa va ocupati de guvernare? De astea, cu microfoanele, ne ocupam noi. De multi ani de zile, publicul ne prefera pe noi, de departe, pentru onestitatea si pentru faptul ca noi nu am facut niciun compromis cu nimeni. Niciodata. Inteleg ca reactia domnului Dragnea batand in microfonul Antena 3 a fost un reportaj facut de colegii mei despre niste businessuri ale fiului sau. Un club de manele de nu stiu unde din Teleorman. Bun, daca e ceva in neregula, puteti da un drept la replica. (...) Cand esti politician la putere esti supus atentiei si lupei prin care se uita presa. Impresia mea este ca aveti niste restante foarte mari fata de alegatori. Impresia mea este ca va aflati dupa o criza politica majora iar rafuielile cu presa lasati-le pentru trecut si pentru Traian Basescu", a spus Mihai Gadea, citat pe site-ul Antenei 3