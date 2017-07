Blocarea concursurilor de ocupare a functiilor vacante, un dezastru pentru penitenciare - sindicat

Sindicalistii spun ca din 1 ianuarie si pana acum un angajat din 6 a plecat din sistemul penitenciar, iar 2.340 de functii s-au vacantat prin pensionare."Avand in vedere ca Guvernul s-a angajat, la insistentele CEDO, sa modernizeze sistemul penitenciar, aproband in acest sens un Calendar de masuri pentru perioada 2016-2023, a caror valoare estimata este de 838,45 milioane euro si care includ angajarea in plus a unui numar de 5.847 de ofiteri si agenti de penitenciare, solicitam exceptarea sistemului administratiei penitenciare de la aplicarea proiectului de ordonanta susamintit. Concret, cerem modificarea art. 7 alin. 1 din proiectul de ordonanta, in sensul includerii la exceptii si a posturilor vacante din cadrul sistemului administratiei penitenciare", spun sindicalistii din sistemul penitenciar, intr-un comunicat de presa transmis marti.Ei arata ca de la 1 ianuarie 2016 si pana in prezent un angajat din 6 a parasit sistemul penitenciar, 2.340 de functii au fost vacantate prin pensionare, procentul de incadrare raportat la numarul de posturi aprobate (15.041) este de 82%, iar raportat la numarul de posturi necesare conform standardelor pentru penitenciare (20.102) acesta este de 61% la momentul actual."Pentru a indeplini conditionalitatile CEDO-ulterior exprimate cat se poate de clar prin Decizia-pilot pronuntata la 25 aprilie 2017 impotriva Romaniei, in perioada urmatoare sistemul penitenciar trebuie infiinteze noi locuri de cazare (10.895) si sa angajeze personal suplimentar (estimare Guvern 5.847) pentru a asigura paza, supravegherea, insotirea, escorta, educatia, asistenta psiho-sociala, precum si serviciile de suport. Cerem, de asemenea, modificarea art. 7 alin. 2 din proiect prin eliminarea sintagmei 'publicate in Monitorul Oficial al Romaniei', avand in vedere ca in materia organizarii concursurilor de ocupare a functiilor vacante din sistemul penitenciar nu este prevazuta obligativitatea de publicare in Monitorul Oficial a anuntului de scoatere la concurs a posturilor vacante", spun reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.Conform acestora, la aceasta data se afla in diferite etape de concurs aproximativ 900 de posturi, iar un blocaj ar genera sincope majore.Cea mai recenta statistica indica un numar de aproximativ 700.000 de ore suplimentare la nivelul sistemului penitenciar, imposibil de recuperat prin timp liber corespunzator, mai sustin sindicalistii.Ei mai spun ca, in principal din cauza lipsei de personal, in penitenciare se inregistreaza anual peste 2.900 de incidente (agresiuni fizice si sexuale, altercatii intre detinuti, autoagresiuni, distrugeri de bunuri sau fapte de ultraj la adresa personalului)."Reamintim ca, in pofida ingrijorarii manifestate extrem de vocal de catre politicieni pana la includerea in procedura parlamentara a proiectului legii gratierii si a adoptarii proiectului referitor la acordarea celor 6 zile castig pentru detentie in conditii improprii, Guvernul nu a implementat absolut nicio masura menita a rezolva problema conditiilor din penitenciare", adauga sursa citata.