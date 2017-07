UPDATE Bursele asiatice merg bine, iar dolarul se apreciaza. Pietele lumii asteapta sa vada ce va spune Janet Yellen, sefa Rezervei Federale a SUA

Cel mai cuprinzator indice al burselor din zona Asia-PAcific (fara Japonia) a urcat cu 0,6 procente, sentimentul pozitiv fiind incurazat de castigurile de luni de pe Wall Street, sustinute in principal de avansul din sectorul tehnologiei.Indicele bursier nipon Nikkei a crescut cu 0,5%, ajutat de slabirea yenului, iar actiunile australiene au acoperit pierderile din prima parte a sedintei de tranzactionare.“In afara de ingrijorarile privind Coreea de Nord, situatia din Asia este calma in acest moment, iar acest lucru ofera ceva liniste investitorilor”, afirma Kyoya Okazawa, sef pentru piete gobale la filiala pentru Japonia si Coreea de Sud a BNP Paribas.“Dolarul a urcat peste nivelul de 114 (yeni) si acest lucru ridica actiunile japoneze”, a adaugat Okazawa.Evolutia actunilor chinezesti a fost una mixta, actiunile marilor companii avand un parcurs solid iar cele ale firmelor mici intrand pe un parcurs de scadere din cauza asteptarilor ca acestea vor trebuie sa aduca mai mult capital.Indicele CSI300 a urcat cu jumatate de procent, dat Shanghai Composite Index a pierdut 0,2 procente.Dollar index, care urmareste evolutia monedei americane fata de un cos de sase valute majore a avansat cu 0,2 procente pana la 96,163 inainte de declaratia de politica monetara semi-anuala pe care Janet Yellen o va tine in fata Congresului SUA miercuri si joi.Presedintele Rezervei Federale din San Francisco, John Williams, a spus marti in Sydney ca este rezonabil ca investitorii sa se astepte la mai mult de o majorare de dobanda anul acesta si ca, din punctul sau de vedere, ajustarea balantei de plati a bancii centrale ar trebui sa icneapa in urmatoarele cateva luni.“Normalizarea politicii monetare in urmatoarele luni aproape ca este inclusa in cotatii, iar Fed va incepe sa-si micsoreze balanta in septembrie, iar acest lucru nu inseamna neaparat o amanare a cresterilor de dobansa”, spune Masafumi Yamamoto, strateg sef pentru Forex la Mizuho Securities din Tokyo.