Vrancea: Un copil de 4 ani a murit, iar doua surori ale acestuia si parintii au fost raniti intr-un accident

Familia este din Suceava si mergea in vacanta pe litoralul bulgaresc.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Sitatii de Urgenta (ISU) Vrancea, Florin Olaru, accidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 02.00, pe DN 2 (E 85), in comuna Golesti din judetul Vrancea.Autoturismul Opel in care se afla familia, formata din parinti si trei copii cu varste de 3, 7 si 16 ani, a fost scapat la un moment dat de sub control si a intrat intr-un cap de pod, dupa care a fost cuprinsa de flacari.La fata locului au intervenit pompieri ai Detasamentului Focsani, cu o autospeciala, un echipaj SMURD si doua echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta Vrancea.Trei dintre victime au fost transportate la Spitalul Judetean din Focsani cu ambulantele, iar doua au fost duse la spital cu alte masini, inaintea sosirii fortelor de interventie la fata locului.La spital, copilul de 4 ani a decedat la scurt timp, in urma ranilor suferite.De asemenea, sunt ranite mama acestuia, in varsta de 40 de ani, dar si cele doua surori in varsta de 7 si 16 ani, in timp ce tatal are rani superficiale.