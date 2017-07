Instanta decide definitiv, marti, daca omul de afaceri Dan Voiculescu poate fi eliberat conditionat

Magistratii Tribunalului Bucuresti decid, marti, daca Dan Voiculescu, condamnat la zece ani de inchisoare in dosarul ICA, poate fi liberat conditionat, hotararea urmand sa fie definitiva. In prima instanta, decizia a fost de liberare conditionata a omului de afaceri, scrie news.ro.

Magistratii Tribunalului Bucuresti judeca, marti, contestatia formulata de procurori la decizia magistratilor Judecatoriei sector 5, care in 8 iunie au stabilit ca omul de afaceri poate fi liberat conditionat.

La sedinta de judecata din 8 iunie, avocatul lui Dan Voiculescu a sustinut, la Judecatoria Sector 5, ca acesta a aratat "staruinta in munca" in penitenciar si ca omul de afaceri "nu trebuie indreptat, pentru ca are o educatie solida", in timp ce procurorul DNA a spus ca Voiculescu a avut doar 57 de zile castigate prin munca, restul de peste 300 de zile fiind castigate prin elaborarea de lucrari stiintifice pentru care nu exista nicio dovada ca au fost redactate in penitenciar.

Judecatoria Sectorului 5 motiveaza decizia de liberarea conditionata a lui Dan Voiculescu aratand ca acesta "a dat dovada de staruinta in munca¬ prin participarea la activitati lucrative si intelectuale, a avut un comportament exemplar in conformitate cu normele institutionale si o atitudine respectuoasa fata de personalul unitatii, a participat constant la activitatile educationale, a conferentiat la dezbaterea cu tema "Stari, emotii, comportament uman si a fost recompensat de mai multe ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizite.

Judecatorii arata ca pana la 24 mai, Dan Voiculescu a executat in total 1.408 zile din cele 3.653 (10 ani) pe care le avea de executat in dosarul ICA, depasind limita minima de 1.217 zile care reprezinta o treime din durata pedepsei. Dintre cele 1.408 zile, 387 se considera executate in urma muncii prestate si in urma redactarii de lucrari stiintifice.

De asemenea, judecatorii vorbesc despre "staruinta in munca¬, atat prin participarea la curatenie, cat si prin scrierea a 11 lucrari stiintifice.

Mai mult, judecatorii spun ca Voiculescu nu a fost sanctionat disciplinar niciodata, avand un "comportament exemplar, adecvat normelor institutionale¬ si a participat constant la activitati educationale, primind mai multe recompense.

In motivarea deciziei se mai precizeaza ca Dan Voiculescu a castigat 1.882 de credite, participand la 48 de programe educationale in cadrul penitenciarului, credite suficiente pentru demonstrarea indreptarii comportamentului acestuia.

Dosarul privind cererea de liberare conditionata a lui Dan Voiculescu a fost analizat de Comisia de liberari conditionate din cadrul Penitenciarului Rahova, unde este incarcerat Dan Voiculescu, iar in 22 mai comisia de la Rahova a dat aviz negativ, stabilind ca "scopul pedepsei in cazul lui Dan Voiculescu nu a fost atins", astfel ca se impune amanarea liberarii conditionate.