A murit scriitorul Augustin Buzura

Informatia a fost confirmata de academicianul Eugen Simion.Augustin Buzura s-a nascut pe 22 septembrie 1938, in comuna Berinta din judetul Maramures.A urmat liceul la Baia Mare si a absolvit Facultatea de Medicina Generala din Cluj-Napoca (1964), cu specializare in psihiatrie.A fost redactor, secretar general de redactie, redactor-sef al revistei 'Tribuna' din Cluj, la care a debutat in 1960.A abandonat medicina in favoarea literaturii, debutand editorial cu volumul de povestiri 'Capul Bunei Sperante' (1963). Dupa inca o culegere de povestiri si nuvele ('De ce zboara vulturul?', 1966) se dedica in exclusivitate romanului, dobandind o rapida si larga cunoastere din partea criticii si a publicului.Augustin Buzura a tradus din literatura germana, maghiara, franceza, spaniola, poloneza, rusa, chineza, slovena. A publicat articole, eseuri, interviuri, note in reviste de literatura si cultura din tara si strainatate. A scris si scenarii de film.Era membru titular al Academiei Romane din martie 1992.